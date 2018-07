Reha-Sportgemeinschaft Wissen veranstaltet buntes Sommerfest

Veröffentlicht am 22. Juli 2018 von wwa

WISSEN – Die Reha-Sportgemeinschaft Wissen steht für allwöchentliche Übungsstunden in Form von Ballspielen, Tischtennis und Schwimmen. Zum Leben des regen Vereins gehört aber auch die Geselligkeit als wichtiger Aspekt im Miteinander. So ging es für eine Woche nach Schleswig-Holstein und der Juli stand wieder im Zeichen eines großen Sommerfests auf Hof Niederdurwittgen am äußersten Ende der Verbandsgemeinde Wissen. Bei Uschi und Alfons Brendebach, die beide der Reha-Sportgemeinschaft angehören, fühlt man sich seit einigen Jahren offensichtlich so wohl, dass ihr Anwesen zum Lieblingsplatz für das Fest erklärt wurde. In seinem Grußwort zur Eröffnung freute sich der Vorsitzende Stefan Schmidt dann auch über das Entgegenkommen der Brendebachs: „Dies ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit!“ Er dankte allen Helferinnen und Helfern und wünschte den 90 Teilnehmern einen schönen Aufenthalt in Niederdurwittgen.

Für gute Laune sorgten die fast 20 von den Vereinsfrauen gespendeten Kuchen. Nach dem Kaffeetrinken nahm man den großen Schwenkgrill in Betrieb. Dietmar Leidig und Wolfgang Rödder sowie Ulrike und Frank Neuhoff legten gekonnt Würstchen und Steaks auf. Schon bald bildete sich an der Feuerstelle eine lange Schlange von Präventivsportlern mit großem Appetit. Dass man sich auch an den rund 20 spendierten leckeren Salatplatten bediente, ist eine pure Selbstverständlichkeit. Reger Andrang herrschte bei den hohen Temperaturen auch an der Theke, wo kühle Getränke serviert wurden.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte am späten Nachmittag Jörg Brück mit Gesang und Gitarre. Zur Freude der Gäste waren unter anderem bekannte Stücke aus den 60er und 70 Jahren, dazu irischer Folk, zu hören. Von den Aufräumarbeiten am nächsten Tag bekamen die allermeisten Sommerfestbesucher dann nichts mit. Aber auch das gehört dazu. Denn ohne Ehrenamtliche Tätigkeiten sind Veranstaltungen dieser Art nicht denkbar. Das es fast immer dieselben Personen sind, die sich dergestalt lobenswert engagieren, ist keine neue Erkenntnis, auch nicht bei den Reha-Sportlern. (Vereinsbericht) Fotos: Privat