Veröffentlicht am 21. Juli 2018 von wwa

HAHNSTÄTTEN – Tödlicher Verkehrsunfall in Hahnstätten auf der L 320 – Am Samstagmorgen, 21. Juli, wird der Polizeiinspektion Diez ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 320 am Ortseingang von Hahnstätten gemeldet. Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass ein Personenwagen, besetzt mit fünf Personen, kurz vor dem Ortseingang nach links von der Fahrbahn abgekommen ist und sich anschließend mehrfach überschlagen hat. Das Fahrzeug kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die vier im Fahrzeug befindlichen Kinder wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt waren ein Streifenwagen, drei Rettungswagen, ein Notarzt, zwei Rettungshubschrauber, ein Polizeihubschrauber, die freiwilligen Feuerwehren der VG Hahnstätten und die Straßenmeisterei Diez am Einsatzort. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt, die Ermittlungen dauern noch an.