Veröffentlicht am 21. Juli 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Diplom-Psychologin Barbara Stahlheber ist fachliche Leiterin der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes – Die Diplom-Psychologin Barbara Stahlheber ist die neue fachliche Leiterin der Beratungsstelle des Diakonischen Werkes für Erziehungs-, Lebens- und Paarberatung sowie für Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen. Sie übernahm den Fachbereich von Dr. Alyson Noonan, die in die Selbständigkeit wechselte.

„Als Klinische Psychologin (BDPe.V.) mit psychotherapeutischen Weiterbildungen (u.a. in Verhaltenstherapie und Dialektisch Behavioraler Therapie) und langjähriger beruflicher Tätigkeit in ambulanten, teilstationären und stationären Kontexten bringt Barbara Stahlheber vielfältige und vielschichtige berufliche Erfahrungen in das Amt der fachlichen Leitung dieser Fachabteilung des Diakonischen Werkes ein“, freut sich Margit Strunk, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks.

„Schön, dass wir so eine fachlich kompetente und erfahrene Diplom-Psychologin für die Leitungsposition gewinnen konnten“, unterstreicht Strunk. Stahlheber könne in ihrer beruflichen Laufbahn auf großes Wissen und Kenntnisse im Bereich der Pädagogik, Psychologischen Beratung und Psychotherapie sowie Diagnostik zugreifen, und verfüge zudem über internationale Projekterfahrung in den USA.

Für das Diakonische Werk war die Psychologin bereits im Berufsförderungswerk Köln sowie für die Diakonischen Wirtschaftsbetriebe Bonn-Bad Godesberg tätig. Ziel der Psychologin ist es, beratend und aktiv an der Weiterentwicklung der Arbeitsfelder der Beratungsstelle mitzuwirken: „Durch meine langjährige Berufserfahrung in zahlreichen Arbeitsfeldern der Erwachsenenbildung, beruflicher und medizinischer Rehabilitation, der Beratung und Psychotherapie sowie der Pädagogik fühle ich mich gestärkt für die neue Herausforderung der fachlichen Leitung der Integrierten Familienorientierten Beratungsstelle im Diakonischen Werk“, erklärte Barbara Stahlheber. „Eine konstruktive und kompetente Zusammenarbeit mit den Kollegen und den zahlreichen lokalen Kooperationspartnern ist mir sehr wichtig.“

Umfangreiche Angebote bietet die Beratungsstelle, die Standorte in Altenkirchen und Betzdorf hat: So die kostenlose und freiwillige Beratung in Erziehungs- und Familienfragen, Ehe- und Paarberatung, Beratung bei Trennung und Scheidung, Lebensberatung für junge Erwachsene, Erwachsene und Senioren, Schwangerschaftskonfliktberatung und soziale Beratung für schwangere Frauen. Auf absolute Vertraulichkeit können sich die Ratsuchenden bei einem gewollt niedrigschwelligen und unbürokratischen Angebot verlassen. Darüber hinaus stellt die Beratungsstelle des Kirchenkreises „Insoweit erfahrene Fachkräfte (Kinderschutzfachkräfte) gemäß § 8a/b SGB VIII“ zur Beratung – im Blick auf Kindeswohlgefährdung – überwiegend in Kindertagesstätten.

Stichwort „Beratungsstelle des Kirchenkreises“: Die Beratungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis richtet ihre Arbeit an der Lebenswelt der Ratsuchenden und dem örtlichen Sozialraum aus. Sie erfolgt migrations- und kultursensibel und achtet die Aspekte von Gender Mainstreaming (Gleichstellung zwischen Frauen und Männern). Regelmäßig führt die Integrierte Familienorientierte Beratungsstelle Präventions-Aktivitäten durch. Sie beteiligt sich zudem an Gremien der psychosozialen Versorgung, an politischen, kommunalen sowie an trägerspezifischen Ausschüssen, z. B. der Kirche und der Diakonie. Weiterhin ist sie eingebunden in das System der Hilfen des Trägers und kooperiert mit anderen Diensten und Einrichtungen, die ihre Arbeitsfelder betreffen (vornehmlich kirchliche Partner, Mitwirkung an der örtlichen Jugendhilfeplanung, Kooperation mit dem Jugendamt, aktive Beteiligung an regionalen Netzwerken). Standorte der Beratungsstelle sind in Altenkirchen und Betzdorf. (pes) Foto: Petra Stroh

