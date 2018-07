Caritasverband organisiert Betriebsbesichtigung für Flüchtlinge

Veröffentlicht am 21. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Caritasverband organisiert Betriebsbesichtigung – Der Caritasverband Altenkirchen hat im Rahmen der Aktion „Neue Nachbarn auch am Arbeitsplatz“ am eine Betriebsbesichtigung für geflüchtete Menschen und deren ehrenamtlich aktive Begleiter bei der Firma Fensterbau Koch – Adjoko organisiert. Anlass dafür waren insbesondere offene Lehrstellen im Betrieb und die laufende Arbeitssuche der vornehmlich männlichen Flüchtlinge im Kreisgebiet. Teilgenommen haben insgesamt 20 Personen, darunter fünf Begleiter/innen unter anderem von der Flüchtlingshilfe Flammersfeld und aus dem Sprachpatenprojekt des DRK, die den Entstehungsprozess der Fenster und Türen interessiert verfolgten.

Geschäftsführer Adam Koch ließ es sich nicht nehmen, die interessierten Besucher eigenhändig durch das Werk zu führen und die Produkte und Arbeitsabläufe zu präsentieren. Zurzeit arbeiten dort mehr als 70 Beschäftigte, doch es besteht durchaus noch Bedarf an engagierten Arbeitskräften und möglichen Azubis, weshalb die Teilnehmer der Betriebsbesichtigung von ihm auch ermuntert wurden, sich umgehend zu bewerben. Die Veranstaltung wurde organisiert von André Linke, Koordinator in der Flüchtlingshilfe beim Caritasverband Altenkirchen, der gerne Fragen zu weiteren Vorhaben dieser Art unter 02681 2056 und andre.linke@caritas-altenkirchen.de beantwortet. Er richtete einen besonderen Dank an beide Geschäftsführer, Adam und Johann Koch, die dem Projekt von Anfang an positiv gegenüber standen! Das Projekt „Neue Nachbarn auch am Arbeitsplatz“ wird gefördert von der Aktion Mensch und dem Erzbistum Köln.