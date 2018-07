Veröffentlicht am 21. Juli 2018 von wwa

HEDDESDORF – VdK-Ortsverbände Heimbach-Weis/ Gladbach und Heddesdorf fahren an die Mosel – Die VdK-Ortsverbände Heimbach-Weis/ Gladbach und Heddesdorf unternehmen am Samstag, 28. Juli einen Ausflug an die Mosel. Das erste Ziel ist Cochem, dort findet eine Besichtigung in der Senfmühle statt. Danach haben die Teilnehmer die Möglichkeit Cochem mit seinen zahlreichen schönen Gassen und Einkehrmöglichkeiten zu erkunden.

Am späten Nachmittag führt die Fahrt weiter in das malerische Örtchen Beilstein, um dort beim gemeinsamen Abendessen in der „Winzerschenke“ den Tag ausklingen zu lassen und am Abend nach Neuwied zurück zu kehren.

Erster Abfahrtspunkt ist um 12:00 Uhr in Gladbach an der Kirche, um 12:15 Uhr an der Bushaltestelle Turmgraben in Heimbach, um 12:25 Uhr am Marktplatz in weis. In Heddesdorf gibt es drei Abfahrtspunkte. Um 12:40 an der Bushaltestelle Von-Runkel-Platz, um 12:50 Uhr am Stadion und schließlich um circa 13:00 Uhr am Gesundheitsamt in der Ringstr. Die Kosten betragen 18:00 Euro für VdK Mitglieder und 21,00 Euro für Nichtmitglieder.

Anmeldungen nehmen Martina Jakoby, Telefon 02631-896895 oder Hans-Peter Groschupf, Telefon 02622-83613 gerne entgegen. Sie geben Interessenten auch detailliertere Auskünfte über die Fahrt.