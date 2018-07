Veröffentlicht am 21. Juli 2018 von wwa

REGION – Gasteltern für taiwanesische Schüler gesucht – Für ein taiwanesisches Schüleraustauschprojekt werden ab September Familien gesucht, die eine Schülerin oder einen Schüler für deren Zeit, bis Sommer 2019, in Deutschland, in der die taiwanesischen Jugendlichen in Deutschland die Schule besuchen, als Gasteltern aufnehmen. Die Gastjugendlichen besuchen nach ihrer Ankunft in Deutschland zuerst einen Intensivsprachkurs in deutsch, so dass erste Sprachbarrieren abgebaut sind. Wer selbst Gastjugendliche aufnehmen will oder Familien kennt, die dies gerne machen würden, können sich direkt an den gemeinnützigen Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation, Stückenstraße 74 22081 Hamburg wenden (info@aubiko.de).

“Schüleraustausch ist eine besonders gute Form, eine andere Kultur selbst kennenzulernen und Gastjugendliche in unsere Kultur einzuführen”, so MdL Dr. Peter Enders.