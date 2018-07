Veröffentlicht am 20. Juli 2018 von wwa

KIRCHEN – Alle Vereine und Ehrenamtlichen in der Verbandsgemeinde Kirchen erhalten Post – Der Vereins- und Touristikmanager der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), Sven Wolff, startet durch. In dieser Woche sind insgesamt 218 Briefe aus der neuen Stabsstelle „Vereine, Ehrenamt und Touristik“ an die Vereinsvorstände der Verbandsgemeinde Kirchen versandt worden. Wie bereits angekündigt möchte Wolff alle Vereine in Gesprächen zunächst kennenlernen. Dabei geht es vor allem darum, dass sich der Vereinsmanager ein besseres Bild von den Vereinsstrukturen, den Angeboten und Vorhaben, evtl. Sorgen und Nöten machen kann – aber auch von alledem, was diese begeistert und bereits für gut befunden haben.

Zudem bietet sich ein kleiner Rundgang durch die vereinseigenen Einrichtungen an, dazu kommt Wolff auch gerne in die jeweiligen Ortsgemeinden raus. Nun ist verständlich, dass er in den ersten Wochen seiner Arbeit und den anstehenden Gesprächen nicht überall sofort sein kann. Der ehrgeizige Plan sieht es aber vor, alle Kennenlern-Termine nach und nach stattfinden zu lassen, entweder vor Ort direkt in der jeweiligen Ortsgemeinde oder alternativ im Rathaus bzw. der Villa Kraemer. Er ist so organisiert, dass sich diese Treffen nicht zunächst auf eine bestimmte Ortsgemeinde bzw. die Stadt beschränken, sondern direkt jede Kommune etwas davon hat.

Daneben laufen auch touristisch gesehen bereits die ersten Erfahrungsaustausche mit den Verantwortlichen des Landkreises und Westerwaldes an, worauf er auch einen engen Kontakt nach Siegen, ins Siegerland und zu den kommunalen Nachbarn Betzdorf, Wissen und Daaden anstrebt. Sollte es vorkommen, dass Vereine, Gruppen und ehrenamtliche Institutionen diese Woche kein Schreiben im Briefkasten entdeckt haben, so bittet er darum, dass sich diese bei ihm unter seiner E-Mail sven.wolff@kirchen-sieg.de bzw. der Telefon: 0 27 41 95 72 -11 melden mögen. So kann es natürlich sein, dass ihm noch nicht alle ehrenamtlich relevanten Stellen und Vereine offiziell gemeldet und daher bekannt sind, wofür er um Verständnis bittet.