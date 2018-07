Veröffentlicht am 20. Juli 2018 von wwa

OBERBIEBER – Auf dem Weg zum Mehrgenerationen-Park – Nachdem der Oberbieberer Ortsbeirat unter der Beteiligung von über 30 interessierten Bürgern einstimmig beschlossen hat, an der Stelle des bisherigen Campingplatzes im idyllischen Aubachtal einen Mehrgenerationenpark einrichten zu wollen, formiert sich die Unterstützung: Die Vorsitzenden der beiden Oberbieberer Ortsverbände von SPD und CDU, Lana Horstmann und Jörg Röder, tarfen sich mit dem Vorsitzenden des Heimat- und Verschönerungsvereins Oberbieber (HVO) zum Gespräch. Beide sagten dabei dem HVO Mitarbeit und Unterstützung zu. „Wir waren uns einig, aus dem bisherigen, in die Jahre gekommenen Campingplatz einen Mehrgenerationenpark für alle Neuwieder Bürger zu machen. Es soll ein für Jung und Alt und für jedermann zugängliches und hergerichtetes Gelände entstehen“, berichtet der HVO-Vorsitzende. Man möchte das Vorhaben am Donnerstag, 30. August, der Öffentlichkeit vor Ort präsentieren. „Näheres zu dem Termin geben wir Mitte August bekannt“, so Löhmar.

Foto: Das untere Hinweisschild gibt es bislang nur als Fotomontage – doch der ausgewiesene Mehrgenerationenpark soll Realität werden, sind sich (v.li.) Heimat- und Verschönerungsvereinsvorsitzender Rolf Löhmar, Lana Horstmann (SPD) und Jörg Röder (CDU) einig. Fotomontage: HVO