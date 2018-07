Veröffentlicht am 20. Juli 2018 von wwa

BURGLAHR – Sitzung des Ortsgemeinderates Burglahr – Am Mittwoch, 1. August, findet ab 19:30 Uhr im „Bürgerhaus am Alvenslebenstollen“ in Burglahr eine nichtöffentliche und öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung: 19:30 Uhr 1. Grundstücksangelegenheiten; 2. Bauangelegenheiten; 3. Personalangelegenheiten. Öffentliche Sitzung: 20:30 Uhr 4. Informationen über den nichtöffentlichen Teil; 5. Beratung und Beschlussfassung über die Gestaltung des Dorfplatzes (Festsetzung der Bauabschnitte); 6. Informationen über die Fördermaßnahme „Burgberg“; 7. Freigabe der Wirtschaft- bzw. Radwege in der Ortsgemeinde Burglahr im Rahmen der Erneuerung der Brücke in Oberlahr; 8. Verschiedenes.