Veröffentlicht am 20. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besonderes Ehrenamt im Hospizverein Altenkirchen – Der Hospizverein Altenkirchen begleitet mit seinem Hospiz- und Palliativberatungsdienst schwerstkranke und sterbende Menschen im häuslichen Bereich in der Familie, im Krankenhaus, im Seniorenheim und überall dort, wo gelebt wird. Der Auftrag der ehrenamtlichen HospizhelferInnen bezieht sich hauptsächlich aufs Dasein, Begleiten, Mitfühlen, Gespräche und Gemeinschaft leben. Sie werden durch hauptamtliche Mitarbeiter unterstützt und auch selbst begleitet. Es werden Gruppenabende, Fortbildungen auswärts und einiges mehr angeboten. Neben dem wichtigen Hauptauftrag der Begleitung gehört die Öffentlichkeitsarbeit mit Präsents auf Informationsständen, Mithilfe bei Veranstaltungen und einiges mehr dazu und lässt den Verein leben.

Einmal jährlich bietet der Hospizverein Altenkirchen einen Vorbereitungskurs für dieses wertvolle Ehrenamt an: „Zur Sterbebegleitung befähigen“. Von August 2018 bis Dezember 2018 findet der diesjährige Grundkurs in der Ev. Landjugendakademie statt. In dieser Zeit wächst eine gute hospizliche Gemeinschaft unter den Teilnehmer/innen, in der ein jeder den anderen so annimmt wie er ist. Auch in der Begleitung heißt es die Gegebenheiten annehmen, sich einfühlen, mitfühlen und auch aushalten.