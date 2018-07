Veröffentlicht am 20. Juli 2018 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Das „Vorschützenfest-Top-Event“; SIDEWALK-Konzert im Festzelt in Birken-Honigsessen – Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft lädt nochmals alle Interessierten, anlässlich ihres 50jährigen Bestehens, zu einem weiteren Höhepunkt in der Vereinsgeschichte ein. Am Samstag, den 28. Juli 2018, kommen die SIDEWALK Disco Rockerz „live und in Farbe“ für ein Konzert zu den Schützenbrüdern in das bereits aufgestellte Schützenfestzelt in Birken-Honigsessen. Die über die Region hinaus bekannte Band wird dabei mit ihrem Programm die Zeit vom Vogelschießen bis zum Schützenfest am ersten Wochenende im August gebührend überbrücken.

Eine Veranstaltung, die man sich nicht entgehen lassen darf. Beginn ist an diesem Tag um 20:30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos auch im Internet unter: www.facebook.com/das.top.event. Foto: Sidewalk