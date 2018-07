Veröffentlicht am 20. Juli 2018 von wwa

OBERBIEBER – Sommerfest der Vereine im Freibad – Warum in weit entfernte Ferienparks reisen, wenn es solche Angebote zu Hause gibt: Am Samstag, 28. Juli, startet ab 15:00 Uhr das öffentliche Sommerfest der Oberbieberer Vereine im Familien-Freibad im idyllischen Aubachtal. Der Eintritt ins Bad ist während des Festes frei, der Badebetrieb geht weiter. Zahlreiche Spielstände für Kinder und Erwachsene laden zum Mitmachen ein, Schützen, Feuerwehr und Pfadfinder sind unter anderen auch wieder vertreten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bis 18:00 Uhr gibt es auch Vorführungen des Tauchclubs. Etwa ab 19:00 Uhr tritt die Bauchtanzgruppe „Die Zuckerpuppen“ und im Anschluss die Zumba-Tanzgruppe des VfL auf. Am Abend startet um 20:00 Uhr ein Benefizkonzert mit den „Old Stars“, deren Bandmitglieder sich aus früheren Mitgliedern der regionalen Kultbands „Hastings 1066“, „The Rebbels“, „The Spotlights“ und „Dr. Otto’s Rockshop“ zusammensetzen. Auch hier ist der Eintritt frei, Spenden für die Evangelische Kinder- und Jugendhilfesind erbeten. Weiter geht es am Sonntag, 29. Juli, ab 09:30 Uhr mit einem Gottesdienst im Freibad mit Pfarrer Jochen Trauthig; ab 11:00 Uhr ist zum Frühschoppen mit Grillen bis zum Ausklang am Nachmittag eingeladen.