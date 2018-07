Veröffentlicht am 20. Juli 2018 von wwa

DERNBACH – LKW brennt auf der BAB 3, Dernbacher Dreieck, Fahrtrichtung Köln – Freitagmorgen, 20. Juli, gegen 07:47 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle Montabaur hiesiger Dienststelle einen brennenden LKW auf der BAB 3 in Höhe Dernbacher Dreieck, in Fahrtrichtung Köln. Die Funkstreife stellte fest, dass in Höhe des Kilometer 80,5 ein Sattelauflieger im „Vollbrand“ stand. Die Sattelzugmaschine war vom Fahrer bereits abgekoppelt und in Sicherheit gebracht worden. Die zeitgleich alarmierten Feuerwehren der Verbandsgemeinde Wirges mussten die Ladung zum Löschen teils vom Sattelauflieger abladen und auf der Fahrbahn verteilen.

Die A 3 wurde in Fahrtrichtung Köln vorübergehend voll gesperrt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren, die mit 59 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde der Schaden begrenzt. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst musste nicht mehr eingreifen, es wurde niemand verletzt. Die Fachbehörden wurden von der Polizei verständigt. Die Autobahnmeisterei sicherte die Gefahrenstelle ab, eine Umleitungsempfehlung über die A 48 wurde gegeben. Durch die Sperrung kam es zeitweise zu einem Stau von circa fünf Kilometer. Nach circa einer Stunde Sperrung wurde der linke Fahrstreifen bereits wieder freigegeben. Die Bergungsarbeiten dauern in die Mittagsstunden an. Den Schaden beziffert die Polizei mit circa 30.000 Euro. QWuelle: Polizei