Veröffentlicht am 19. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Aufbaukurs „Fit in Textverarbeitung“ startet in Altenkirchen – Die Kreisvolkshochschule bietet am Mittwoch, 8. August und Mittwoch, 15. August jeweils in der Zeit von 17.30 bis 20.45 Uhr den zweitägigen Kurs „Textverarbeitung mit Word“ in Altenkirchen an.

Dieser wendet sich an Teilnehmende mit grundlegenden Vorkenntnissen. Inhalte des Kurses sind beispielsweise die Nutzung von Tapstopps und Schnellbausteinen, die Autokorrektur oder der Seriendruck. Spezielle Fragen der Kursteilnehmer werden ebenfalls thematisiert. Kursleiter Jörg Orthen vermittelt Methoden für eine rationelle Textverarbeitung und die Erstellung von Dokumenten.

Die Teilnahmegebühr für den Kurs im EDV-Schulungsraum der Kreisvolkshochschule Altenkirchen beträgt 40 Euro. Informationen dazu gibt es bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81- 81 22 12 oder E-Mail kvhs@kreis-ak.de. Anmeldungen sind ebenso an das Büro der Kreisvolkshochschule zu richten.