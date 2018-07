Veröffentlicht am 19. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yoga Kurse ab 09. August im Haus Felsenkeller – Neue Yoga Kurse donnerstags ab 09. August im Haus Felsenkeller – Einführung von 20:15 bis 21:45 Uhr und Fortgeschrittene von 18:30 bis 20:00 Uhr. Marita Wäschenbach wird in diesem Halbjahr abweichend von den üblichen Kursen eine lange und intensive Einheit mit 12 Terminen anbieten. Der Einführungskurs ist ein ganzheitlicher Gesundheitsweg für Yoga-Anfänger/nnen. Man erlebt und erfährt die Grundprinzipien und Grundhaltungen des Yoga und unternimmt dabei eine Reise durch den eigenen Körper. Durch die Kräftigung und Dehnung der Muskulatur in Becken, Füßen, Bauch und Rücken nehmen wir bisher kaum spürbare Körperregionen wahr. Der Kurs für Fortgeschrittene vertieft die erlernten Asanas (Körperhaltungen), indem in der jeweiligen Körperhaltung und in unserem individuellen Atemrhythmus verweilt wird. Weiterhin werden das eigenständige Ausführen längerer Körperzyklen sowie die gezielte Atmung geübt. So werden die Gedanken geordnet und während der stillen Beobachtung des Ein- und Ausatmens zur Ruhe geführt. Durch die längere Dauer des Kurses beträgt die Gebühr dieses Mal 120 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.