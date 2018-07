Veröffentlicht am 19. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Treffpunkt Markt – Infostand der Kreisvolkshochschule auf dem Altenkirchener Wochenmarkt am 2. August – Lohnenswert für alle Neugierigen und Wissenshungrigen ist ein Besuch des Infostandes der Kreisvolkshochschule Altenkirchen am 2. August, ab 9 Uhr auf dem Wochenmarkt in der Kreisstadt Altenkirchen. Dort können sich Interessierte, die Anregungen und Ideen für Weiterbildungen und Freizeitangebote suchen, umfassend und persönlich beim Mitarbeiterteam der Kreisvolkshochschule informieren.

Menschen, die etwas Besonderes für sich tun möchten zum Ausgleich im Alltag oder eine neue Herausforderung finden wollen, sollten am Stand des kreisweiten Bildungsanbieters vorbeischauen. Selbst wenn man unentschlossen ist, welche der vielen Möglichkeiten im Moment die richtige wäre oder die zeitlichen Ressourcen nicht allzu groß sind. Interessierte können an diesem Markttag all Ihre Fragen zu den Angeboten im aktuellen Programm oder zur Bildungsprämie loswerden.

Das neue Programmheft von Juli bis Dezember 2018 liegt am Stand zur Mitnahme bereit. Es listet sämtliche Angebote im Gebiet der Volkshochschule mit ihrer Geschäftsstelle in Altenkirchen und den Außenstellen in Daaden, Flammersfeld, Hamm, Kirchen, Mudersbach und Wissen.

Zahlreiche Optionen hält es bereit: beispielsweise Kurse, um sich mit dem Internet vertraut zu machen, erste Akkorde auf der Gitarre zu lernen, die Spanischkenntnisse vor der nächsten Reise aufzufrischen oder dem stressigen Alltag mit Entspannung durch Yoga entgegenzuwirken. Ein Zumba-Fitnesstraining könnte dazu dienen sich körperlich auszupowern, wobei auch Qualifizierungskurse locken, wie sich zur Tagespflegeperson ausbilden zu lassen oder den schon lange ins Auge gefassten Fotobearbeitungskurs PC endlich besuchen.

Da die Kreisvolkshochschule auch Prämiengutscheine für berufliche Fort- und Weiterbildungen ausstellt, können sich Interessierte am Infostand auf dem Wochenmarkt im direkten Kontakt zu den verschiedenen Förderprogrammen informieren.