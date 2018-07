Veröffentlicht am 19. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nordeuropäische Sprachen im Westerwald lernen – Der berufliche und private Alltag wird immer internationaler. Sprachenlernen erweitert den Horizont, fördert das berufliche Weiterkommen, eröffnet die Möglichkeit neuer Kontakte, trainiert das Gehirn und kann schließlich auch Spaß machen.

Die Sprachkursangebote der Kreisvolkshochschule bieten Interessierten die Möglichkeit, fremde Sprachen neu zu erlernen, vorhandene Kenntnisse zu verbessern und einen kleinen Einblick in verschiedene Kulturen zu bekommen. Jedes Semester bietet die Kreisvolkshochschule kreisweit vierzehn verschiedene Sprachen in bis zu 60 Sprachkursen an. Es muss aber nicht immer Englisch, Italienisch, Chinesisch, Spanisch oder Französisch sein. Warum zum Beispiel nicht eine nordeuropäische Sprache für den nächsten Urlaub im Norden lernen?

Die Sprachen im Überblick:

Schwedisch für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse: Schwedisch ist eine nordgermanische Sprache mir vielen Ähnlichkeiten beispielsweise zu Deutsch und Englisch. Die Sprache ist für deutsche Muttersprachler von der Schrift her in Teilen erschließbar und die Aussprache und Sprachstruktur lernen die Teilnehmenden im Schwedisch-Einsteigerkurs. Ab Montag, 20. August, 20 bis 21.30 Uhr; Referent: Björn Brühan.

Finnisch für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse: Finnland ist das Land der tausend Seen, der Mumins, der Sauna und des Weihnachtsmannes. Aber ebenso Heimat der unvergleichlichen Nordlichter. In diesem Einsteigerkurs werden die Kursteilnehmenden anhand praktischer Alltagssituationen in die finnische Sprache eingeführt. Sie lernen die Aussprache des Finnischen, sich zu grüßen und vorzustellen oder Essen zu bestellen. Neben einem ersten Grundvokabular erhalten sie landeskundliche Informationen und Einblicke in die finnische Grammatik. Ab Dienstag, 25. September, 9 bis 10.30 Uhr; Referentin: Sina Hellinghausen.

Dänisch für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse: Viele kennen Dänemark durch Sehenswürdigkeiten wie die kleine Meerjungfrau, der Tivoli oder Legoland, aber auch durch die wunderschöne Natur.

Wer einen Urlaub in Dänemark plant, hat in diesem Einsteigerkurs die Möglichkeit, sich mit Hilfe von vielen praktischen Übungen sprachlich im Land zurechtzufinden. Neben dem dänischen Alphabet mit den besonderen Vokalen æ, å und ø, lernen die Teilnehmenden sich auf Dänisch vorzustellen, jemanden zu grüßen, im Restaurant zu bestellen oder über Hobbys zu sprechen. Natürlich werden auch Einblicke in die dänische Grammatik, Aussprache und Landeskunde vermittelt. Ab Dienstag, 25. September, 10.30 bis 12 Uhr, Referentin: Sina Hellinghausen.

Alle Kurse umfassen jeweils 12 Termine. Die Kursgebühr beträgt auf Grundlage einer Teilnehmerzahl von 8 Personen je 60 Euro. Für Interessierte, die schon Schwedisch-Vorkenntnisse besitzen, bietet die Kreisvolkshochschule weitere Kurse auf höheren Niveaustufen an. Nähere Informationen zum Kursangebot gibt es bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 sowie per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de. Anmeldungen sind ebenso an das Büro der Kreisvolkshochschule zu richten.