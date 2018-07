Die Selbacher Königsvögel sind fertig

Veröffentlicht am 19. Juli 2018 von wwa

SELBACH – Die Königsvögel sind fertig – es fehlen die Majestäten – Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Selbach bittet wieder zum traditionellen Vogelschießen und das erstmals an einem Samstag. „Davon erhoffen wir uns einen größeren Zuspruch seitens der Besucher“, verlautbarte der Vorstand. Die hier von den Kindern Lena und Hanna Bönkendorf präsentierten hölzernen „Zielscheiben“ hat Peter Wagner gebaut. Einen weiteren Vogel steuert Gottfried Märzhäuser bei. Zu sehen sind auch Jungschützenmeister Jürgen Pöttgen, die Schießmeister Gebhard Nauroth und Klaus Benterbusch sowie Brudermeister Hubert Kemper am Selbacher Schützenhaus. Der Wettbewerb beginnt am Samstag, 21. Juli, um 16:00 Uhr mit den Bambinis. Es schließen sich die Schüler, Jungschützen und Schützen an. Man hofft auf viele Bewerber in den vier Kategorien und natürlich zahlreiche Zaungäste. Das eigentliche Schützenfest steigt am Sonntag, 29. Juli, nach der traditionellen St. Anna-Prozession. (prv) Foto: SHSBRS