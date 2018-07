Veröffentlicht am 19. Juli 2018 von wwa

NISTER-MÖHRENDORF – Rollerfahrer schwer verunglückt – Am Mittwochabend, 18. Juli, um 21:01 Uhr ereignete sich in Nister-Möhrendorf ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Rollerfahrer. Der 53jährige Fahrer beabsichtigte ärztliche Hilfe zu holen, da er sich zuvor verletzt hatte. Dafür befuhr er mit seinem Roller einen Feldweg in Richtung Nister-Möhrendorf. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Quelle: Polizei Foto: Wachow