Veröffentlicht am 19. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Gelateria“ im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Weil der Transfer in eine Eisdiele doch für viele Bewohner des DRK Seniorenzentrums zu beschwerlich ist, wurde an einem sonnigen Nachmittag das Café Mocca kurzerhand in eine Gelateria umgewandelt. Bei Melodien, wie „Komm ein bisschen mit nach Italien“ fühlten sich die Bewohner sofort eingeladen einen leckeren Eisbecher auf der Terrasse oder auch im Café zu genießen. Der Sozialdienst hatte verschiedene Eisvariationen – für jeden Geschmack etwas – vorbereitet. Dieser italienische Nachmittag wurde von allen gut gelaunt angenommen und darf gerne wiederholt werden. Für das nächste Mal lässt man sich dann wieder etwas Ausgefallenes einfallen. (anar) Fotos: Artelt