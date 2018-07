Veröffentlicht am 18. Juli 2018 von wwa

NEITERSEN – SKWWS spendet 10.000 Euro an Fussball-Rheinlandligisten Johannes Kaspers begrüßte auf der „Emma“ in Neitersen die Vertreter der Fussball-Rheinlandligisten zur diesjährigen Spendenübergabe. für die. Es ist schon eine gute Tradition, dass wir uns in lockerer Runde kurz vor Saisonstart treffen. Aus Sicht des heimischen Fußballs ist es immer schade, wenn ein Verein aus unserer Region sich durch Abstieg aus der Rheinlandliga verabschiedet, so Kaspers in seiner Ausführung. Die SG 06 Betzdorf konnte ihren Negativlauf nicht mehr stoppen und muss in der bevorstehenden Saison in der Bezirksliga Ost spielen. Umso erfreulicher sei es, dass die Lücke wieder durch einen guten alten Bekannten, der sogar noch viel bessere Zeiten hinter sich hat, wieder geschlossen wurde. Die Eintracht GlasChemie Wirges, die in einer sehr starken Bezirksliga am Ende knapp den Aufstieg realisiert hat.

Dass man Fussballfans heute noch auf den Sportplatz bewegen kann, zeigt die enorme Zuschauerresonanz von 1.200 beim Entscheidungsspiel in Westerburg. Das sollte auch ein Hinweis zum Nachdenken nochmal für unsere Lokalderbys sein, diese möglichst fernab von den Spielen der vielen niedrigklassigen Vereine zu terminieren, um den vielen aktiven Fussballern und den Zuschauern derer Vereine die Chance zu geben, an den interessanten Lokalderbys teilhaben zu können, so Kaspers weiter. Zum Abschluss seiner Rede überreichte er den Vertretern der Eisbachtaler Sportfreunde, der Eintracht Glas-Chemie Wirges, der SG Malberg/Rosenheim und der SG Neitersen/Altenkirchen insgesamt 10.000 Euro. Foto: Renate Wachow