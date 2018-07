Veröffentlicht am 18. Juli 2018 von wwa

NEITERSEN – Backesfest in Neitersen am Sonntag, 22. Juli, ab 11:00 Uhr – Im Jahr des 200. Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen wollen auch die Neiterser mit einem Backesfest an den Genossenschaftsgründer und ehemaligen Bürgermeister von Weyerbusch und Flammersfeld erinnern. Die heutige Gemeinde gehörte früher zum Amt Weyerbusch, der Ortsteil Neiterschen zum Amt Flammersfeld. So war Raiffeisen in seiner Zeit als Bürgermeister für alle Ortsteile der heutigen Ortsgemeinde zuständig. Im Ortsteil Fladersbach wurde in seiner Zeit eine Schule gebaut. Vor dem Gebäude erinnert noch heute eine Tafel an den großen Sohn unserer Heimat, erläutert Ortsbürgermeister Horst Klein.

So wird auch das Backesfest in Neitersen im Ortsteil Fladersbach stattfinden. In der Gartenstraße 22, im Hof von Marina Pelz und Monika Frenzer (dem früheren „Anches-Haus“) wird der alte Backes nach seiner Renovierung wieder angestocht. Im Hof des Anwesens, auf dem gegenüberliegenden Dorfplatz und in der Gartenstraße selbst wird an diesem Sonntag ab 11:00 Uhr ein buntes Fest gefeiert.

Viele Vereine und Gruppierungen aus der Gemeinde werden zum Gelingen dieses Tages beitragen. Für den musikalischen Rahmen sorgen das Alphornduo Westerwald, Hans Hammer mit seinen Drehorgeln sowie der Wiedbachtaler Frauenchor und die Chorgemeinschaft Alfone. Für die Kinder gibt es historische Spiele und einen Streichelzoo. Verkaufs- und Präsentationsstände, eine Ausstellung zu Raiffeisen und eine Tombola runden das Programm ab. Auch eine Reihe von Oldtimer-Traktoren werden ausgestellt.

Natürlich kann auch das frisch gebackene Brot verkostet und gekauft werden. Nachmittags gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Leckere Bratwürstchen und gekühlte Getränke gibt es über den ganzen Tag. Die Ortsgemeinde Neitersen, die Ortsvereine sowie die Haus- und Backeseigentümer freuen sich auf zahlreiche Gäste.