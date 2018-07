Motorradfahrer stürzt in Straßengraben

Veröffentlicht am 18. Juli 2018 von wwa

BAD MARIENBERG – Kradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer – Ein 24 jähriger Mann befuhr am Dienstagabend, 17. Juli, gegen 22:40 Uhr mit seinem Krad in Bad Marienberg die L293 in Fahrtrichtung Unnau. Hinter einer langgezogenen Linkskurve, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Krad rechtsseitig in den Straßengraben. Er gab im Rahmen der Befragung an, dass ihm ein Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich zum Firmengelände der Firma Menk/L293 die Vorfahrt genommen habe. Aus diesem Grund habe er ihm ausweichen müssen und sei daraufhin mit seinem Krad ins Schlittern geraten bis er schließlich die Kontrolle verlor und rechtsseitig in den Straßengraben gestürzt sei. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Kradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei