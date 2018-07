Veröffentlicht am 18. Juli 2018 von wwa

Polizei befreit Hund aus überhitztem Personenwagen – Am Dienstagmittag, 17. Juli, gegen 15:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass sich in einem parkenden Fahrzeug ein Hundewelpe befindet. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass das Fahrzeug in der prallen Sonne stand und der Welpe stark hechelte und jaulte. Die Verständigung des Fahrzeughalters verlief erfolglos, sodass sich die Beamten zur Rettung des Hundes gezwungen sahen, das Fahrzeug zu öffnen, was über das

Schiebedaches gelang. Aus dem völlig überhitzten Fahrzeug wurde der Welpe schließlich befreit und mit Wasser versorgt. Glücklicherweise erholte sich das erschöpfte Tier, das zur Dienststelle gebracht und in der Folge zwei Tierheimmitarbeitern übergeben wurde. „Die Polizei weist nochmals eingehend darauf hin, dass die Temperatur in geschlossenen Fahrzeugen bei den derzeit vorherrschenden hochsommerlichen Verhältnissen binnen kürzester Zeit auf lebensbedrohliche Werte ansteigt“.