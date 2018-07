Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Mudersbach

Veröffentlicht am 18. Juli 2018 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in Mudersbach – zwei Personen verletzt – Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagmorgen, 17. Juli, in Mudersbach ereignete. Eine 20jährige Frau hatte mit ihrem Fahrzeug die Kölner Straße aus Richtung Kirchen kommend befahren. An der Einmündung zur Mittelstraße, Höhe Brauerei, übersah sie den Wagen eines 50jährigen Verkehrsteilnehmers, welcher in Absicht links abzubiegen angehalten hatte. Es kam zum Auffahrunfall, wobei die 20 Jährige und der 50 Jährige verletzt wurden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.