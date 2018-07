Jugendliche auf Kajak-Tour auf der Wied

Veröffentlicht am 18. Juli 2018 von wwa

NIEDERBREITBACH -DATZROTH-NEUWIED – Trotz Niedrigwasser auf der Wied: Jugendliche auf Kajak-Tour – Eine Gruppe Jugendlicher hat sich auf eine „Kajak-Adventure-Tour“ begeben und in die „Fluten“ der Wied gestürzt. Die Tour war Teil des einwöchigen Sommerferienprogramms „On Tour“, das das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied in Kooperation mit der Katholischen Familienbildungsstätte initiiert hatte. Monotonie und Langeweile konnten mit diesem Programm gar nicht erst aufkommen. Angeleitet von „Mungo Adventures“-Erlebnispädagogen und begleitet von einem Mitarbeiter des städtischen Jugendzentrums stellten sich neun Jugendliche der Herausforderung. Nachdem sie sich unter fachlicher Anleitung mit der Schutzausrüstung, ihren Kajaks und deren anspruchsvoller Steuerung vertraut gemacht hatten, stand vor dem Gang auf die Wied die obligatorische „Taufe“ im kalten Flusswasser auf dem Programm. Bequemlichkeit und Wasserscheu standen also nicht zur Debatte, zumal die Jugendlichen damit umgehen mussten, ein ums andere Mal im Wasser zu landen. Doch nicht nur das: Wegen des geringen Wasserstands der Wied mussten die Kajaks des Öfteren auch über flache Stellen transportiert werden. Da galt es, den inneren Schweinehund zu überwinden. Die sechs Kilometer auf der Wied von Niederbreitbach nach Datzeroth wurden so zwar zur mehrstündigen Herausforderung, letztlich aber auch zum Erfolgserlebnis.