Veröffentlicht am 18. Juli 2018 von wwa

NEUWIED – Straßenfest im Lessingweg: Anwohner feierten ausgelassen – Mit viel Eigeninitiative haben die Anwohner des Lessingwegs ein fröhliches Straßenfest aus die Beine gestellt. Mit Unterstützung durch das Quartiermanagement der „Sozialen Stadt“ Neuwied und tatkräftiger Hilfe zahlreicher Bürger, darunter Iris und Dietmar Holz sowie Toni Reiz, verwandelte sich der kleine Lessingweg zu einer großen Festtafel. Rund 40 Anwohner aus den umliegenden Häusern zog es zum Nachbarschaftsfest, jeder trug mit leckeren Speisen und Getränken zum gemeinsamen Buffet bei. So kamen die Nachbarn schnell ins Gespräch und lernten sich besser kennen. So manche Geschichten aus dem Stadtviertel machte die Runde und es wurde viel gelacht. Es herrschte eine gesellige Atmosphäre, zu der jeder beitrug. „Eine tolle Idee, die das Miteinander stärkt. Das muss im nächsten Jahr wiederholt werden“, so das Fazit der gut gelaunten Anwohner, die bis lange in den lauen Sommerabend feierten.