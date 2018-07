Veröffentlicht am 17. Juli 2018 von wwa

KOBLENZ – Last Chance: Anmeldefrist zum Fernstudium verlängert – Bewerbung für das Fernstudium Human Resource Management (M.A.) an der Hochschule Koblenz noch bis zum 31. Juli möglich – Fernstudieninteressierte, die sich berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten, können sich jetzt noch für das neue Fernstudium für modernes Personalmanagement an der Hochschule Koblenz bewerben. Die Hochschule Koblenz bietet den Studiengang in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) an – die ZFH hat die Anmeldefrist für weiterbildende Fernstudiengänge bis zum 31. Juli verlängert.

Ganzheitliches personalwirtschaftliches Wissen: Für den Erfolg eines Unternehmens ist ein modernes Personalmanagement heute essentiell – die klassische Personalverwaltung hat sich in den letzten Jahren zum Human Resource Management mit vielfältigen neuen Aufgabenbereichen gewandelt. Digitalisierung, neue Arbeitsformen, flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Balance oder betriebliches Gesundheitsmanagement sind nur einige Themenbereiche, die zu einem erfolgreichen Personalwesen zählen. Das akkreditierte Fernstudium Human Resource Management mit dem international anerkannten Abschluss Master of Arts vermittelt personalwirtschaftliches Wissen, um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Wer kann studieren? Angesprochen sind sowohl Young Professionals, die sich für den HR-Bereich qualifizieren möchten, als auch an Personalverantwortliche, die bisher in einer Spezialisten-Funktion – im Mittelstand oder im Großkonzern – eingesetzt sind und ihre Fähigkeiten weiter ausbauen möchten. Als Zugangsvoraussetzung gilt ein erster Studienabschluss und eine mindestens einjährige Berufserfahrung. Weitere Informationen unter www.zfh.de/master/hrm/ . Anmeldung unter: www.zfh.de/anmeldung/ .