Bürgermeister Fred Jüngerich im Kloster Hassel

Veröffentlicht am 17. Juli 2018 von wwa

PRACHT – Bürgermeister Fred Jüngerich besucht Kloster Hassel in Pracht – „Das Kloster Hassel ist ein Ort der Ruhe und der Besinnung“, so Bürgermeister Fred Jüngerich über das 19 Hektar große Anwesen in der Ortsgemeinde Pracht. Die Leitung des seit zehn Jahren bestehenden Klosters obliegt Ew. Dhammã Mahãtheri, einer deutschen buddhistischen Nonne.

„Die buddhistische Lehre beruht auf Erkenntnissen. Einige der protestantisch und katholisch Verantwortlichen unserer Region stehen in regem Austausch mit der Leitung des Klosters. Das hat mich interessiert und daher bin ich der Einladung zum Klosterbesuch gerne gefolgt“, so Jüngerich weiter.

„Die Achtsamkeit steht im Zentrum der Erkenntnislehre“, erläuterte Ew. Dhammã Mahãtheri. „Das Kloster Hassel ist ein idealer Platz, um einmal Ruhe zu finden und abzuschalten“, zog Jüngerich Bilanz. Foto: VGAK

Foto: (v.l.): Dr. Martin Hoffmann, Vorstandsmitglied, Dieter Born, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit Dhammã-Stiftung, Fred Jüngerich, Bürgermeister Verbandsgemeinde Altenkirchen, Ew. Dhammã Mahãtheri, Klosterleitung