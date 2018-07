Veröffentlicht am 17. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Langjähriger Mitarbeiter Lothar Böhringer in Ruhestand verabschiedet – Lothar Böhringer aus Birnbach tritt nach jahrzehntelanger Tätigkeit bei den Verbandsgemeindewerken Altenkirchen in den Ruhestand. Bürgermeister Fred Jüngerich dankte ihm im Rahmen einer Feierstunde für die während dieser Zeit geleisteten Dienste sowie das persönliche Engagement. Er überreichte ihm eine Dankurkunde und ein kleines Geschenk der Verbandsgemeinde.

Lothar Böhringer absolvierte Ende der Sechzigerjahre eine dreijährige Ausbildung zum Tiefbauzeichner in einem Altenkirchener Ingenieurbüro. Es folgte ein Jahr bei der Fachoberschule Hüttental-Weidenau. Im Anschluss besuchte er die Gesamthochschule Siegen mit einem Abschluss als Ingenieur in der Studienrichtung „Konstruktiver Ingenieurbau“. Ab 1975 war er als Ingenieur wieder bei seinem Ausbildungsbetrieb, in Altenkirchen und in Münster, tätig. Von 1981 bis 1989 arbeitete er bei einem Ingenieurbüro in Drensteinfurt. 1984 wurde ihm der akademische Grad „Diplom-Ingenieur“ verliehen. Als solcher wurde Lothar Böhringer im Januar 1990 bei den Verbandsgemeindewerken Altenkirchen eingestellt. Gut sechs Jahre später erfolgte hier seine Bestellung zum stellvertretenden Werkleiter. Ab Juli 2010 war er stellvertretender Abteilungsleiter und hatte die kaufmännische Betriebsführung inne. Seit Juni 2013 befand er sich in der Freistellungsphase im Rahmen des Blockmodells Altersteilzeit. Mit Ablauf des Monats Mai diesen Jahres trat er in den Ruhestand.

Vom Personalrat übermittelte Andreas Buchholz im Namen der Belegschaft die besten Wünsche für die Zukunft und dankte dem Kollegen für die gute Zusammenarbeit.