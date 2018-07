Veröffentlicht am 16. Juli 2018 von wwa

NEUWIED – Hans-Joachim Feix liest im Friedhofsgärtnerhaus – Geschichte im Mittelpunkt: Spezielles Angebot am 5. August – Der Alte Friedhof in Neuwied wurde 1783 als erster städtischer und die Konfessionen übergreifender Friedhof eröffnet. Keiner kennt sich besser auf ihm aus als Hans-Joachim Feix, der viele Jahre lang die beliebten Führungen über den Gottesacker betreute. Aus den vielen Informationen, die er im Laufe der Zeit sammelte, sind mehrere Bände „Friedhofsgeschichten“ entstanden – und die stoßen auf reges Interesse. Daher greift Feix am Sonntag, 5. August, um 16:00 Uhr in einer Lesung im Friedhofsgärtnerhaus ein ganz spezielles Thema auf. Es geht um die „Rote Käthe“, die Tochter des ehemaligen Totengräbers Bahl und ihre Erlebnisse während der Herrschaft der Nationalsozialisten. Da die Plätze begrenzt sind, ist für diese Veranstaltung eine Anmeldung in der Tourist Information erforderlich, Telefon 02631 802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de. Der Eintritt kostet vier Euro.