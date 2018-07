Veröffentlicht am 16. Juli 2018 von wwa

MAINZ – Zehn Jahre Pflegestützpunkte – Neutral – kostenfrei – wohnortnah: Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen in Rheinland-Pfalz – Vor zehn Jahren wurden die Pflegestützpunkte gesetzlich verankert und in der Folge 135 Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz errichtet – der Beratungsservice im Bereich Pflege wurde seither individualisiert und kontinuierlich optimiert. Flächendeckend wurden zugleich die damaligen Beratungs- und Koordinierungsstellen in den Landkreisen und kreisfreien Städten zu Pflegestützpunkten weiterentwickelt. Landesweit kümmert sich pro 30.000 Einwohner/innen ein wohnortnaher Stützpunkt um persönliche Anliegen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen.

Die Mitarbeiter/innen vor Ort beraten und informieren neutral und kostenfrei bei allen Fragen rund um die Themen Hilfsangebote, Kosten, Pflege-Organisation, Rechte und Pflichten von pflegebedürftigen Menschen. Meist schauen sich die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater der Stützpunkte die häusliche Situation vor Ort an, denn sie kennen alle regionalen Anbieter und Angebote, die in der jeweiligen Situation unterstützen können. Auch bei Fragen über Anbieter von Pflegeleistungen oder Pflegeeinrichtungen beraten die Pflegestützpunkte jederzeit gerne.

Getragen und finanziert werden die Pflegestützpunkte von den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen, den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie dem Land Rheinland-Pfalz. Mit ihrem Angebot verfolgen die Pflegestützpunkte keinerlei wirtschaftliche Interessen. Das flächendeckende Angebot ist stets kostenfrei. Alle 135 Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz, die eine qualitativ hochwertige, kostenfreie und neutrale Beratung bieten, sind im Sozialportal aufgeführt. Durch die Umkreissuche finden Pflegebedürftige und ihre Angehörigen schnell den für ihre Gemeinde zuständigen Pflegestützpunkt.

Die Pflegeberatung der Sozialen Pflegeversicherung nach dem Elften Sozialgesetzbuch in den rheinland-pfälzischen Pflegestützpunkten stellt hohe Anforderungen an die Qualifikation der Fachkräfte und die neutrale Beratung. Davon abzugrenzen und nicht mit den Pflegestützpunkten in Rheinland-Pfalz zu verwechseln, sind andere Beratungsangebote im Bereich Pflege, die wirtschaftlich orientiert arbeiten und Ihr Angebot vermarkten. Diese können keine Pflegeberatung im Sinne der gesetzlichen Pflegeversicherung nach dem § 7c SGB XI gewährleisten und genügen daher nicht den Anforderungen an die Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz.