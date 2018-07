„Moin“ in Altenkirchen

Veröffentlicht am 16. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendliche (er)leben deutsch-französische Freundschaft – Jugendbegegnung in der Ev. Landjugendakademie ein Erfolg, Wiederholung ist in Planung – „Je ne parle pas français (Ich spreche kein Französisch),/Aber bitte red weiter“ – der Liedtext von Namika war nicht nur der Einstieg in eine erlebnisreiche Woche, sondern wurde auch zum Motto der deutsch-französischen Jugendbegegnung in der Ev. Landjugendakademie in Altenkirchen.

Am Montag empfingen 13 Jugendliche aus Betzdorf, Wallmeroth und anderen Orten Deutschlands am Altenkirchener Bahnhof 12 Gäste aus der Bretagne. Nur eine Stunde zuvor hatten sich die Deutschen untereinander kennen gelernt und spontan einen Tanz zu dem Charthit einstudiert.

Die Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen und anfängliche Scheu zu überwinden, prägte nicht nur die Begrüßung am Bahnhof, sondern zog sich wie ein roter Faden durch die darauffolgenden vier Tage. Mit Englisch, ein paar Brocken Französisch bzw. Deutsch, Zeichensprache und der ein oder anderen Hilfe durch die Teamer lernten sich die Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren immer besser kennen.

Intensiv arbeiteten sie zu verschiedenen Aspekten ihrer Lebenswelt und genossen ein buntes Programm, das durch Fördergelder des Deutsch-Französischen Jugendwerks ermöglicht wurde: Am Dienstag wurden zu „Land und Ich“ die Natur erforscht und Insektenhotels gebaut und am Mittwoch zu „Europa und Ich“ Kurzfilme gedreht. Der letzte Tag war dem Thema „Stadt und Ich“ gewidmet und führte die Teilnehmer nach Köln.

Am Freitag hieß es Abschied nehmen. Doch dank Whatsapp und Instagram wird der Kontakt zwischen den Teilnehmern in vielen Fällen bestehen bleiben. Und wer weiß, vielleicht ist der ein oder andere ja im nächsten Jahr wieder mit dabei, wenn es heißt „Frankreich und Deutschland – gemeinsam für Europa“. Auch wenn der Termin dafür noch nicht feststeht, können interessierte Jugendliche schon jetzt dafür sorgen, dass sie die Ausschreibung nicht verpassen. Eine E-Mail an jaskot@lja.de genügt.

Am 27. September findet in der LJA zudem eine Nachmittagsveranstaltung zum Thema „Es lebe Europa“ statt. „Wir erproben Fremdsprachen und lernen Europa besser kennen. In Rollenspielen üben wir, uns in ungewohnten Situationen richtig zu verhalten. Wir geben Tipps, wo und wie du Auslandserfahrungen sammeln kannst“. Auch hierfür nimmt Frau Jaskot Anmeldungen ab sofort entgegen.