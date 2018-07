Veröffentlicht am 15. Juli 2018 von wwa

DÜNEBUSCH – Roggenfeld in Dünebusch steht in Flammen – Sonntagmittag kurz nach 12:00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hamm/Sieg von der Leitstelle Montabaur alarmiert, da am Ortsrand von Dünebusch ein großes Roggenfeld in Flammen stand. Als der Einsatzleiter der Hammer Feuwehr die Einsatzstelle erreicht, brannte bereits das gesamte circa 7.000 Quadratmeter große Feld. Der Wind fachte die Flammen immer wieder an und das Feuer breitete sich in Richtung eines Wohnhauses am Ortsrand und in Richtung des angrenzenden Waldes aus. Sofort wurde Vollalarm für die Feuerwehr Hamm ausgelöst und die Feuerwehr Wissen nachalarmiert, um genügend Löschwasser und Einsatzkräfte vor Ort zu haben. Die Sommerlichen Temperaturen von über 30 Grad machten den Feuerwehrleuten bei den Löscharbeiten zu schaffen. Die Einsatzkräfte aus Hamm und Wissen verhinderten gemeinsam die weitere Ausbreitung des Brandes auf Wald und Wohnhaus. Die Nachlöscharbeiten dauerten circa zwei Stunden. Abschließend wurde das Feld mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft. Erst danach wurde der Einsatz beendet. Ortsbürgermeister Armin Weigel lud die Wehrleute anschließend in den Bergtreff in Dünebusch auf eine kleine Erfrischung ein. Er dankte den Wehrleuten für die geleistete Arbeit bei diesem Einsatz. Vor Ort waren neben 24 Kräften aus Hamm und 18 Wehrleuten aus Wissen, der Rettungswagen des DRK Wissen, ein Streifenwagen der Polizei sowie vier Sanitäter des DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm. Zur Brandursache und der Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht. (am) Fotos: Feuerwehr Hamm