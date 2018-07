Schützenfest Marenbach vor 25 Jahren

Veröffentlicht am 15. Juli 2018 von wwa

OBERIRSEN-MARENBACH – Schützen, Publikum und Sonne sind für das große Schützenfest des Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach bestellt und müssen nur noch pünktlich erscheinen – Am Wochenende vom 20. bis 23. Juni ist das in der Region, den Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld, letzte Schützenfest des Jahres 2018 auf der Agenda. Die Schützen ihrerseits haben alles vorbereitet; Rockabend am Freitag, Krönung und Königsball am Samstag, Festumzug am Sonntag, Hubschrauberrundflüge den ganzen Tag über, Vorstellung einer Rettungshundestaffel am Montagnachmittag.

Vor 25 Jahren war das Marenbacher Schützenfest der Renner in der Region. 1993 wurde Karlfried I. Prinz zum Schützenkönig gekrönt. An seiner Seite Königin Erika. Kronprinzessin war Melanie Roth und Schülerprinz Marco Rahms. Die Geschicke des SV „Im Grunde“ leitete Schützenmeister Manfred Engelbert und Harald Rözel durfte sich Bezirksjungschützenkönig nennen. Die Fotoserie von 1993 unterstreicht den gesunden Festablauf. (wwa) Archivfotos: Wachow