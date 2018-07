Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Veröffentlicht am 15. Juli 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Viertklässler verabschieden sich aus Flammersfeld – Sie freuten sich alle auf die „Großen Ferien“, die Sommerferien, sie hatten aber auch etwas Wehmut in der Stimmung, war doch der letzte Tag in der alten Schule angesagt, mit Abschied von der Grundschule. Mit Spiel, Spaß, Tanz und Gesang versüßten ihnen aber die Zurückbleibenden, die Kinder der Klassen eins bis drei den Abschiedstag. Mit einen Gottesdienst hatte der letzte Schultag begonnen, den dritten Lebensabschnitt beendet und auf den vierten hingewiesen. In der Sporthalle, umgestaltet zur großen Flammersfelder „Stadthalle“, trafen sich alle wieder, Entlasskinder, ihre Familien, Lehrpersonal und natürlich die Jungen und Mädchen der drei verbleibenden Klassenzüge. Sie hatten für ihre scheidenden Schulfreunde ein buntes Programm gestaltet an dessen Ende die beiden Klassenleiterinnen, Simone Pirzenthal für die Klasse 4a, Gudrun Knaupe für die Klasse 4b und Schulleiter Kai Meuler feierlich die Abschlusszeugnisse überreichten. Fotos: Renate Wachow