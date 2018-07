Veröffentlicht am 16. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen – Selber kochen macht Spaß – Mitmachkurs für Kinder ab acht Jahren. Am Freitag, 17. August, beginnt um 16:00 Uhr in der Schulküche der Realschule Plus in Altenkirchen, Glockenspitze, ein Mitmachkurs für Kinder mit Kursleiterin Melanie Henn zum Thema „Soßenküche für Nudelfans“. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen und verbindliche Anmeldung bis spätestens zum 03. August bei Bärbel Schneider, Telefon: 02681/7117.