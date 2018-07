Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 274 bei Buchholz

Veröffentlicht am 14. Juli 2018 von wwa

BUCHHOLZ – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L274 zwischen Eudenbach und Buchholz (Westerwald) – Am frühen Samstagmittag, 14. Juli, gegen 11:35 Uhr kam es auf der L274 an der Einmündung zur L273 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 39jährige Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle, der 67jährige Fahrer des Audi wurde leicht verletzt. Ein drittes Fahrzeug wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Verkehrsgutachter hinzugezogen. Quelle: Polizei