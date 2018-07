50 Bläser proben für Männergottesdienst

Veröffentlicht am 15. Juli 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN/DAADEN – Knapp 50 Bläser aus verschiedenen Posaunenchören im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen proben bereits eifrig – trotz Sommerferien – für den Festgottesdienst der Männerarbeit des Kirchenkreises am Sonntag, 22. Juli, 14:00 Uhr, in der Barockkirche in Daaden mit dem CVJM-Bundesposaunenwart Klaus-Peter Diehl. Gemeinsam mit vielen Gästen aus den Gemeinden, Kirchen- und Gesellschaftsvertretern wird dort der kreisweite Gottesdienst gefeiert, der mittlerweile auch bundesweiten Charakter hat. Dies zeigt sich nicht zuletzt durch den Prediger des Gottesdienstes: Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof von Bayern und Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wird es diesmal sein. Gemeinsam mit Gemeindepfarrerin Kirsten Galla, Superintendentin Andrea Aufderheide, Presbyter Alfred Geduldig und dem Männerbeauftragten des Kirchenkreises, Thorsten Bienemann (Daaden) gestaltet der der oberste Repräsentant der deutschen Protestanten den feierlichen Gottesdienst.

Musikalisch werden Kreiskantor Johann-Ardin Lilienthal, der MGV 1848 Salchendorf e.V. (Leitung: Hendrik Bäumer) und die Bläser mitwirken. Damit voller Bläserklang in der Barockkirche ertönen kann, trafen sich die Musizierenden in Wissen und Daaden und übten fleißig mit dem Bundesposaunenwart.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein buntes Rahmenprogramm zu dem alle Interessierten ebenso eingeladen sind. Zunächst gibt es ein Ständchen der Knappenkapelle Daaden auf dem Günther-Wolfram-Platz (unterhalb der Kirche), wo sich der EKD-Ratsvorsitzende auch ins Goldene Buch der Stadt Daaden eintragen wird. Im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Daaden gibt es dann einen Empfang bei Kaffee und Kuchen und Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Männerarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie der Weltladen sind im Gemeindehaus präsent, zudem ist die Ausstellung „Refomatorinnen. Seit 1517!“ mit ihren Abbildungen und zahlreichen Schautafeln zum Wirken evangelischer Reformatorinnen in verschiedenen Jahrhunderten zu besichtigen. Die Männerarbeit im Kirchenkreis freut sich über zahlreiche Besucher aus der Region und auch darüber, dass viel Prominenz aus dem kirchlichen und gesellschaftlichen Umfeld ihr Kommen bereits zugesagt haben. PES.

Foto: Bläser aus verschiedenen evangelischen Posaunenchören im gesamten Kirchenkreis Altenkirchen proben schon fleißig mit Bundesposaunenwart Klaus-Peter Diehl für den Festgottesdienst am Sonntag, 22. Juli, 14 Uhr, in der Kirche in Daaden. Der EKD-Ratsvorsitzende Dr. Heinrich Bedford Strohm wird dort beim „Männersonntag“, der aber auch alle Frauen anspricht, die Predigt halten. Foto: Alfred Stroh

