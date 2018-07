Georg Ritterholm 60 Jahre im VdK Heddesdorf

Veröffentlicht am 15. Juli 2018 von wwa

HEDDESDORF – Über 60 Jahre Mitgliedschaft im VdK! Ein hervorragender Anlass für den Vorsitzenden des VdK Ortsverband Heddesdorf Sven Lefkowitz das Mitglied Georg Ritterholm aufzusuchen, da dieser aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Versammlungen teilnehmen kann. Ritterholm ist seit 1958 ohne Unterbrechung Mitglied im VdK. „Diese Treue zu unserer Gemeinschaft über so viele Jahre, das ist es, was unseren Verband zu einer starken Lobby in allen sozialen Fragen gemacht hat. Der VdK konnte sich nur dank der Mitgliedern wie Georg Ritterholm so gut entwickeln. Sie haben stets unsere solidarische Wertegemeinschaft über Jahrzehnten unterstützt. Dafür gilt ihnen unsere aufrichtige Anerkennung“, führte Sven Lefkowitz aus. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Martina Jakoby überreichte Lefkowitz neben Urkunde und Ehrennadel noch ein Präsent an den Jubilar.

Foto: Es freuten sich über die Ehrung (v.l.): Die Tochter des Jubilars Renate Ritterholm, Georg Ritterholm und VdK-Vorsitzender Sven Lefkowitz