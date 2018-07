Veröffentlicht am 14. Juli 2018 von wwa

KICHEN – Schwerverletzter Radfahrer – Als eine 66jährige Frau am Donnerstagmorgen, 12. Juli, gegen 05:00 Uhr, in Kirchen-Freusburg, mit ihrem Fahrrad von einem Waldweg auf die Straße „Zur Hubertuskirche“ einfahren wollte, geriet sie in eine Wasserablaufrinne und kam zu Fall. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.