Veröffentlicht am 13. Juli 2018 von wwa

WISSEN – Jahreshautversammlung der Herzsportgruppe Wissen – Günter Schumacher, Vorsitzender der Herzsportgruppe Wissen, freute sich bei der Begrüßung über den sehr guten Besuch der Jahreshauptversammlung. Anschließend ließ er die vielfältigen Aktivitäten der Gruppe Revue passieren: „Im Mittelpunkt stehen natürlich die Trainingsabende zugunsten unserer Gesundheit“. Dass der Bedarf eher wächst beweise die inzwischen auf 60 gestiegene Zahl der Mitglieder. In diesem Zusammenhang wies Schumacher auf den Besuch von Michael Lieber im Frühjahr 2018 hin. Damals hatte der Landrat des Kreises Altenkirchen einen namhaften Betrag zur Anschaffung von zusätzlichem Trainingsmaterial überbracht. Es soll der Verbesserung des so wichtigen Rehabilitationssports in Wissen dienen.

Das Geld stammt aus dem Förderprogramm LEADER, das beispielhafte Ehrenamtsprojekte unterstützt. Der Landrat nutzte auch gleich die günstige Gelegenheit und nahm persönlich an einer vollständigen Trainingseinheit teil. Der Herzsportgruppe pflegt aber auch die Geselligkeit, fuhr Schumacher fort. So unternimmt man beispielsweise Ausflugsfahrten oder wandert durchs Nistertal. Er machte weiterhin deutlich, dass man zusätzliche Übungsleiter benötigt und bat um entsprechende Vorschläge. Wer sich zu einem Übungsleiter ausbilden lassen möchte, solle sich bitte melden.

Gleiches gilt für die ärztliche Betreuung; ohne diese kann die Herzsportgruppe nicht bestehen. Bei den Neuwahlen wurde Günter Schumacher als 1. Vorsitzender, Nicole Kienle-Will als dessen Stellvertreterin und Geschäftsführerin Sabine Seiler in ihren Ämtern bestätigt. Außerdem wählte die Versammlung Anja Henn und Annette Roßbach zu Beisitzerinnen des Vorstands. Einer Anwesenden bedankte sich noch unter starkem Beifall für die verdienstvolle Arbeit des Vorstands und lobte auch den Sponsor für das Bereitstellen der Leckereien für die Jahreshauptversammlung. (priv) Fotos: VIP