Veröffentlicht am 15. Juli 2018 von wwa

NEUWIED – Kunstrasenplatz wird Wirklichkeit – Neuwied rückt ein weiteres Stück voran in der Verwirklichung als Stadt für eine moderne Sportinfrastruktur. Als Beleg hierfür kommt eine gute Nachricht seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in die Deichstadt: der Minister des Inneren und für Sport hat die grundsätzliche Absicht, in diesem Jahr den Umbau des Tennenplatzes Dierdorfer Straße in einen Kunstrasenplatz mit Landesmitteln zu fördern. Das war Anlass für die SPD-Stadtratsfraktion sich am jetzigen Sportplatz an der Dierdorfer Straße zu treffen und sich vom idealen Gelände zu überzeugen. Hierbei galt der Dank der Fraktionsmitglieder Bürgermeister Michael Mang, der in seinem Hause nunmehr mit den zuständigen Ämtern die notwendigen Schritte für einen Kunstrasenplatz einleitet. Erfreulich auch die Mitteilung des Bürgermeisters, dass er der Kreisverwaltung mitgeteilt hat, dass der Stadtrat am 13. Dezember 2016 im Rahmen der Sportförderung die Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Stadtteil Heimbach-Weis zur Aufnahme in die Prioritätenliste für das Jahr 2019 beim Landkreis Neuwied angemeldet hat. Beide Maßnahmen stärken den Ruf der Stadt Neuwied als “Stadt des Sports”, so der Tenor in der SPD-Fraktion und für unzählige Sportbegeisterte zwei weitere Möglichkeiten sportlicher Aktivitäten.