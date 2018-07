Veröffentlicht am 14. Juli 2018 von wwa

NEUWIED – Französisches Flair auf dem Neuwieder Marktplatz – Viele kulinarische Köstlichkeiten, Dîner en blanc und Boulebahn – Savoir vivre: Unser Nachbar Frankreich ist seit Jahrhunderten als Nation bekannt, die das Leben zu genießen weiß. Warum das so ist, macht am vierten Juli-Wochenende der Französische Markt in Neuwied deutlich.

Während sich die Radprofis bei der Tour de France am 21. und 22. Juli über die Höhenzüge Südfrankreichs quälen, weht unter den Schatten spendenden Bäumen des Neuwieder Marktplatzes der betörende Duft von frischem Flammkuchen, zartem Nougat, herzhaftem Käse und exquisiter Salami. Auge, Nase und Mund: An jeder Ecke des Platzes warten schmackhafte Leckereien darauf, mit allen Sinnen entdeckt zu werden. Mitten in der Deichstadt erleben Besucher so französisches Lebensgefühl pur. Dafür sorgen Dutzende von Händlern, die ein buntes Markttreiben garantieren und nicht nur kulinarische Köstlichkeiten im Angebot haben, sondern auch außergewöhnliches Kunsthandwerk, feinen Schmuck und duftende Seifen.

Die Besucher des Markts können zudem selbst für französisches Flair sorgen – beim musikalisch umrahmten „Dîner en blanc“. Die ganz in Weiß gekleideten Gourmets treffen sich zum abwechslungsreichen Mahl am Samstag, 21. Juli, um 17:00 Uhr an der Marktkirche. Tische stehen bereit, die Feinschmecker sorgen für Gedeck, Speisen und Getränke. Reichlich Auswahl dafür finden sie bei einem vorherigen Bummel über den Markt. Garantiert einen Sitzplatz finden übrigens diejenigen, die sich zuvor angemeldet haben – und zwar beim Amt für Stadtmarketing unter Telefon 02631 802 279 oder per E-Mail an maerkte@neuwied.de.

Der Marktplatz bietet zudem eine weitere Facette französischen Alltags – und die ist sportlicher Natur. Eine eigens errichtete Boulebahn lockt Experten wie Novizen zum fröhlichen Spiel mit den harten Kugeln. Da sind Augenmaß und ein sicheres Händchen gefragt.

Vive la France: Am Samstag, 21. Juli, von 10:00 bis 20:00 Uhr, und Sonntag, 22. Juli, von 11:00 bis 18:00 Uhr, fühlt man sich in der Deichstadt wie „Gott in Frankreich“.