Veröffentlicht am 14. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besser fotografieren – Aufbau-Workshop mit prämiertem Fotografen in Altenkirchen – Am Freitag, 27. Juli und Samstag, 28. Juli findet unter Leitung des prämierten Fotografen Olaf Pitzer in Altenkirchen der Workshop „Besser Fotografieren – Bildgestaltung und Beleuchtungstechnik“ statt.

Die Teilnehmenden erhalten in diesem zweitägigen Crashkurs grundlegende Kenntnisse zu Bildgestaltung und Beleuchtungstechniken sowie Tipps und Tricks mit einfachen Mitteln spannende Bilder zu kreieren. Die Inhalte umfassen den systematischer Aufbau, den goldenen Schnitt, die Drittelregelung, Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe sowie Licht und den Einsatz von Blitzgeräten. Dieses Angebot wurde speziell für Teilnehmende konzipiert, die bereits den Kurs „Besser Fotografieren – Kamera und Technik” absolviert haben. Auch in der Digitalfotografie erfahrene Personen, die ihre Grundkenntnisse sowie Fähigkeiten weiter ausbauen möchten, können sich anmelden.

Die Kurszeiten sind freitags von 18:30 bis 21:30 Uhr und samstags von 09:30 bis 12:30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.

Kursleiter Olaf Pitzer kommt aus dem Landkreis Altenkirchen und wurde 2012 vom Axel-Springer-Verlag (Computerbild) sowie dem Objektivhersteller SIGMA zu „Deutschlands bestem Fotograf“ in der Kategorie ästhetischer Akt gewählt.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 0 26 81/ 81- 22 12 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.