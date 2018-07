Christian Behler aus Elkenroth macht Praktikum im Berliner Büro

Veröffentlicht am 13. Juli 2018 von wwa

BERLIN/ELKENROTH – Praktikum beim CDU-Bundestagsabgeordneten – „Politik hautnah“ erlebte der 19jährige Christian Behler aus Elkenroth während seines Praktikums im Berliner Büro des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel. Der dem JU-Kreisvorstand angehörende aktive CDUler begleitete in der Bundeshauptstadt den Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag zu dessen täglichen Terminen und durfte so auch an Ausschuss- und Arbeitsgruppensitzungen teilnehmen. Organisatorische und inhaltliche Tätigkeiten, wie das Verfassen von Presseartikeln zu aktuellen Themen und Debatten, gehörte ebenfalls zum Aufgabengebiet des Praktikanten. „Für mich war das Praktikum eine sehr interessante Erfahrung. Herr Rüddel hat sich sehr gut um mich gekümmert und stand mir stets beratend und informativ zur Seite. Durch das Praktikum wurde mir nochmals besonders klar, mit wie viel Leidenschaft und Engagement sich Erwin Rüddel für unsere Heimat, den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen, einsetzt. Das Praktikum hat mich weiter motiviert, kommunalpolitisch aktiv zu sein“, konstatiert Christian Behler. Das Foto zeigt den CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel mit Praktikanten Christian Behler.