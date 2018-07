Veröffentlicht am 13. Juli 2018 von wwa

NEUWIED/RENGSDORF-WALDBREITBACH – Kreisjugendpflege unterwegs – Sport, Kultur und jede Menge Spaß für Jugendliche aus dem Kreis Neuwied – Die Kreisjugendpflege bietet auch in der zweiten Jahreshälfte wieder tolle Jugendfahrten für interessierte Teilnehmer/innen ab 12 Jahren an: Kanufahrt auf der Mosel: Zusammen mit der Jugendpflege Rengsdorf-Waldbreitbach geht es vom 24. bis 26. August auf`s Wasser. Die Tour startet auf dem Campingplatz in Ediger-Eller, wo die Zelte aufgeschlagen werden. „Von dort wird flussabwärts, vorbei an mittelalterlichen Burgen und steilen Weinbergen, durch das idyllische Moseltal, nach Brutig-Fankel gepaddelt. Hier angekommen werden wir gemeinsam den Tag ausklingen und die Seele baumeln lassen. Am zweiten Tag erfolgt die letzte Etappe der insgesamt knapp 35 Flusskilometer und wir beenden unsere Tour in Müden“, teilt die Kreisjugendpflege mit.

Egal ob relaxen am Ufer, gemeinsames Grillen oder sportliche Anstrengung auf dem Wasser, die Kanu-Freizeit bietet jedem ein außergewöhnliches Abenteuer inmitten der Natur. Teilnehmen können alle Jugendlichen (Schwimmer!) ab 12 Jahren. Die Kosten betragen 60,00 Euro pro Person (inkl. Fahrt, Übernachtung und Verpflegung). Anmeldeschluss ist der 06.08.2018! Anmeldungen bitte an Kreisjugendpflege Neuwied, Franlin Toma/Lena Schmuck, Tel.: 02631/803-442 o. – 621, E-Mail: jugendpflege@kreis-neuwied.de