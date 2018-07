Veröffentlicht am 13. Juli 2018 von wwa

NEUWIED – Bundestagsabgeordneter Sebastian Münzenmaier ist Gastredner in Neuwied – Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) im Kreis Neuwied lädt alle Mitglieder und alle interessierten Bürger zum offenen Kreistreffen am Freitag, 13. Juli ein. Als besonderer Gastredner wurde der Bundestagsabgeordnete der AfD-Bundestagsfraktion Sebastian Münzenmaier, MdB eingeladen. Sebastian Münzenmaier berichtet über die Aktivitäten der AfD und die neusten Entwicklungen im deutschen Bundestag. Die Veranstaltung findet in Neuwied statt und beginnt um 19:00 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Den Veranstaltungsort können Interessenten via E-Mail an info@afd-neuwied.de mit Namen und Telefonnummer erfragen.