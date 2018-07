Veröffentlicht am 12. Juli 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Fleischlos glücklich“ – Neuer Stammtisch geht an den Start – ab dem 02. August treffen sich Vegetarier und Veganer regelmäßig im Haus Felsenkeller zum Gedankenaustausch – In Zeiten, in denen das Thema Fleischerzeugung und -konsum deutlich stärker diskutiert wird als noch vor Jahren, entscheiden sich immer mehr Menschen für alternative Ernährungsformen. Wer vegetarisch oder vegan lebt und sich „fleischlos glücklich“ fühlt, ist nun zu einem neuen Stammtisch-Angebot im Restaurant „Na endlich“ im Haus Felsenkeller in Altenkirchen eingeladen, Heimstraße 4, Telefon Restaurant 02681/7565. An jedem ersten Donnerstag im Monat treffen sich Gleichgesinnte zum Austausch von Erfahrungen, Meinungen und Rezepten. Grundsatz der Runde sollte ein respektvoller Umgang mit den individuellen Lebensweisen der Teilnehmer sein. Ein erster Termin ist für Donnerstag, 2. August, um 19:30 Uhr geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.