Veröffentlicht am 12. Juli 2018 von wwa

ENGERSER FELD – Engerser Feld beeindruckt mit seiner Flora und Fauna Führung: Mit Experten auf Entdeckungstour im Schutzgebiet – Die Neuwieder können sich freuen, dass mit dem Engerser Feld direkt vor ihrer Haustür ein Naturschutzgebiet liegt, das Laien wie Fachleute fasziniert. Viele seiner biologischen Besonderheiten offenbart es den meisten allerdings erst auf den zweiten Blick. Für diese Besonderheiten möchte die Tourist-Information mit der Führung „Flora und Fauna im Engerser Feld“ sensibilisieren. Die Tour beginnt am Sonntag, 29. Juli, um 18:30 Uhr. Treffpunkt ist der Kundenparkplatz der SWN an der Hafenstraße. Unbedingt mitführen sollten die Teilnehmer ein Fernglas, denn bei der etwa 90minütigen Wanderung gibt es viel zu entdecken. Ein fachkundiger Führer weist nicht nur auf seltene Pflanzen am Wegesrand hin, sondern zeigt auch die Brutkolonie von Kormoran, Graureiher und Schwarzmilan. Nebenbei erfährt man Außergewöhnliches über Vögel als „Wetterfrösche“ und beobachtet die Heckrinder, die weite Teile des Schutzgebietes beweiden. Auf dem Rückweg entlang der Kiesseen zeigt sich die erfolgreiche Renaturierung des Bimsabbaugebietes. Dort hat sich die Natur das Land zurückerobert, und der Mensch hat mitgeholfen bei der Entstehung bemerkenswerter Biotope.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung kostet 4 Euro pro Person, 6- bis 14-Jährige zahlen 2 Euro. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de . Einen Überblick über alle Führungen gibt es im Internet unter http://www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html